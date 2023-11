Snes-FSU : « Échec et pacte »

Pap Ndiaye, alors ministre de l’Éducation, promettait au moins 30% de professeur·es pacté·es à la rentrée 2023 (plus précisément au mois d’octobre 2023).

Dans un article publié sur son site, le Snes-FSU revient sur cette promesse. Le syndicat affirme que 75 % des professeurs n’ont pas signé le Pacte selon les chiffres du ministère. « La campagne #NonAuPacte lancée par le SNES-FSU au printemps dernier a donc porté ses fruits » écrit le Snes-FSU. « On notera que depuis ces premiers chiffres ministériels, dans les académies, les rectorats ont diffusé des chiffres utilisant une autre unité : l’administration ne parle plus en % de professeurs qui ont signé le Pacte mais en % de briques consommées. Et comme un professeur peut prendre plusieurs briques, les chiffres frémissent…Vous avez dit tour de passe-passe ? ».

Quant au RDC – Remplacement de courte durée – lorsqu’il est mis en place, le Snes-FSU, témoignages à l’appui, montre que bien souvent, l’enjeu pédagogique est loin d’être une priorité. « Le pacte en Dordogne c’est : un professeur de mathématiques remplacé par un professeur d’espagnol… devant des élèves germanistes ». L’article présente un florilège d’exemples plus farfelus les uns que les autres…

