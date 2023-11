Nombre d’académies proposent des ressources destinées aux élèves, renvoyant souvent à des ressources externes, tel Lumni. L’académie de Créteil a organisé un webinaire pour les enseignants avec B Falaize, IG et spécialiste de l’enseignement des questions vives et JC Lescure, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Cergy et spécialiste de cette question. La captation vidéo du webinaire et le diaporama utilisé par JC Lescure sont disponibles sur le site académique.

Les ressources