Balade lycéenne en forêt poétique

Au lycée Laennec de Pont-L’abbé, les 1ères d’Armelle Le Gall ont déployé un projet sonore et visuel autour du recueil au programme d’Hélène Dorion « Mes forêts ». La production finale rassemble leurs enregistrements illustrés de montages vidéos. Par-delà le travail de la lecture à voix haute dans la perspective de l’oral EAF, le travail fait intimement résonner les poèmes pour rendre la poésie encore plus présente, en soi et pour les autres. « Nous nous sommes dit en écoutant, en regardant les propositions des élèves que nous entrions, à chaque réalisation dans un nouveau texte. » Comme si les élèves avaient entendu l’appel d’Hélène Dorion elle-même : « Que peut la poésie dans nos vies ? (…) offrir à nos jeunes une porte ouverte sur la force des mots pour dire le monde. Et l’aimer. »

Sur le site de l’établissement