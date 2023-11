Sur le site Lettres de l’académie de Normandie, Carine Lemarie présente un travail mené en 5ème autour de la légende de Saint-Julien l’Hospitalier. Loin d’être seconde et illustrative, l’image se veut ici au cœur du projet : il s’agit d’orchestrer un va-et-vient entre une photographie du vitrail de la cathédrale de Rouen et le récit de Flaubert, entre exploration de l’image et cheminement dans l’œuvre. Avec au final la création d’une image augmentée via Genially.

En ligne