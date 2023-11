Depp : Profil des lauréats des concours 2022

« En 2022, 22 193 candidats sont admis aux concours externes et internes de personnels enseignants organisés par le ministère chargé de l’éducation nationale » nous apprend la dernière note d’information de la Depp – Direction de l’Évaluation de la Prospective et de la Performance. Une note de service qui étudie le profil sociologique des lauréats des premiers concours de l’enseignement version Blanquer (avec un recrutement à la fin du master 2).

2022 signait la mise en place de la réforme du concours de recrutement des enseignants et enseignantes. On se souvient que plus de 4 000 postes étaient alors non pourvus. L’administration s’était lancée dans des opérations de recrutement inédites pour compenser cette perte : job dating, recrutement sur le site de pôle emploi voire le bon coin. Si les concours 2023 n’affichaient qu’un peu plus de 3 100 postes vacants, la chute de l’attractivité des métiers de l’enseignement est loin d’être endiguée.

Pour 2022, selon le service statistique du ministère, « 18 713 candidats ont réussi un concours de l’enseignement public et 3 480 un concours de l’enseignement privé sous contrat. Parmi eux, 8 195 candidats, soit 37% des lauréats, ont été reçus à un concours de professeurs des écoles publiques et 10 518, 47 %, à un concours de professeurs des collèges et lycées publics ».

Des lauréats majoritairement étudiants

52% des lauréats des concours d’enseignement du second degré sont des étudiants. Ce pourcentage descend à 39% pour le concours de professeur des écoles. Ils et elles ont majoritairement préparé le concours dans les Inspé – 63% des lauréats du Capeps, 34 du CRPE (professeur des écoles), 32% du Capes. Les étudiants lauréats de l’agrégation sortent majoritairement de l’ENS – 26% des admis.

Les étudiants hors Inspe sont minoritaires, seulement 5% pour le premier degré et 21% pour le second.

Si les lauréats sont majoritairement des étudiants, ce n’est pas la réalité de toutes les académies. En effet, dans l’académie de Mayotte, de Guyane, de Créteil, de Versailles et de Guadeloupe, seulement 3 admis sur 10 sont des étudiants. Pour rappel, ces académies sont celles qui souffrent le plus de la crise d’attractivité des métiers du professorat.

L’auteure note par ailleurs qu’avant même la réforme du concours de 2022 – passage de M1 à M2, la part des étudiants admis aux concours externes fléchit entre 2013 et 2021. « Cette tendance prend place dans un contexte de diminution, depuis 2017, du nombre d’étudiants inscrits en Inspé en master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation ». Dans l’enseignement public, la part des étudiants admis recule de 2 points dans le primaire, et de 3 points dans le secondaire entre 2013 et 2021 ».

18% des lauréats du CRPE sont en reconversion

Les lauréats non étudiants, majoritaires dans le premier degré ont des parcours assez différents. 18% des nouveaux enseignant·es à la rentrée 2022 étaient en reconversion, issus du privé ou du public hors éducation – ils sont seulement 9% dans le secondaire. 17% d’entre eux ont déjà eu une expérience d’enseignement – contre 26% pour le second degré. 16,9% n’étaient ni salarié ni étudiant lors du passage du concours (seulement 8% pour le Capeps, capes et capet).

Quant aux concours internes du secondaire, à l’exception de l’agrégation, « la majorité des lauréats sont des enseignants contractuels visant la titularisation, de l’ordre de 70 % aux Capes et CAPLP, et 87 % au Capet, contre 36 % pour le primaire. Les autres lauréats se déclarant enseignants sont déjà titulaires d’un concours, visant alors une mobilité académique ou un changement de corps, de niveau ou de secteur d’enseignement ».

Un quart des recalés à un concours externe en 2021 sont admis en 2022 dans le premier degré public

« À chaque session, les candidats recalés aux concours externes de l’enseignement public sont majoritaires », écrit la Depp. « Pour les concours externes du premier degré public, 23 % des recalés à la session 2022 avaient déjà échoué dans le même niveau d’enseignement aux deux sessions précédentes de 2021 et de 2020, 18 % pour les concours externes du second degré public. D’autres ont réussi après plusieurs tentatives : 23 % des recalés en 2021 sont admis en 2022 à un concours externe pour le primaire, 12 % pour le secondaire ».

La Depp révèle aussi l’augmentation de l’âge moyen des candidats entre 2021 et 2022, un effet de la réforme du concours Blanquer. Les lauréats du public âgés de moins de 25 ans sont plus nombreux dans le public que dans le privé – 30% des professeurs des écoles admis et 35% des admis du second degré. Quant à la sociologie du genre de la profession, les femmes restent très majoritaires dans le premier degré, et ce depuis 2013, et majoritaires dans les collèges et lycées malgré un recul par rapport à 2013.

Lilia Ben Hamouda

La note de la Depp