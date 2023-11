Une histoire mondiales de l’olympisme

A la veille des JO à Paris, Une histoire mondiale de l’olympisme est paru. Gigantisme des Jeux de Pékin, inégalités et crise sociale à Rio, scandale écologique à Sotchi, irruption des problématiques sanitaires à Tokyo, questions de corruption au CIO, appels à bannir les sportifs russes pour Paris 2024 : le sport n’a jamais été aussi géopolitique. 130 ans d’histoire olympique sont revisités à travers 32 passionnants articles pour donner les clés de compréhension d’une histoire-monde, envisageant l’olympisme comme reflet des conflits majeurs de notre époque. Toutes les problématiques du xx ᵉ et du xxI ᵉ siècle s’y croisent, de la décolonisation à l’émergence des Suds; de la montée des fascismes aux enjeux de la guerre froide ; de l’émergence du sport africain à la multipolarisation du monde ; des questions raciales à la lente féminisation du sport ; de la spectacularisation des jeux à l’avènement d’une culture de masse. L’avenir de l’olympisme est aussi évoqué : face à la montée des régimes non-démocratiques et au retour de la guerre, aux défis de la soutenabilité écologique et aux questions de genre…

Plus d’info sur cet ouvrage dirigé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Daphné Bolz, Yvan Gastaut, Sandrine Lemaire & Stéphane Mourlane ici