EMC : Les élèves français dans la moyenne européenne

” Pour sa première participation à l’étude ICCS qui s’adresse aux élèves de quatrième, la France obtient des résultats en connaissances civiques et citoyennes dans la moyenne des pays participants”, écrit la Depp. ” Cette étude révèle également que les élèves manifestent un fort engagement pour l’égalité des droits et pour l’environnement, en France comme à l’international”. Une évaluation qui fait plaisir après un rapport dénonciateur de la Cour des Comptes , suivi de l’adoption d’une proposition de loi au Sénat pour recadrer l’EMC. Restent les ombres au tableau. “Les scores sont, en moyenne, plus élevés pour les élèves de milieux plus favorisés ou disposant de plus de ressources culturelles à la maison”, souligne la Depp qui montre aussi que la protection de l’environnement est moins enseigné en France que chez nos voisins. Enfin il faut relativiser le niveau des jeunes Français au regard d’un enseignement qui a une place exceptionnelle en Europe. La France est le seul pays en Europe à faire de la formation citoyenne à la fois une discipline et un objectif transdisciplinaire. La très grande majorité des pays européens n’a pas d’épreuve d’EMC. Seuls 4 pays ont inclus dans la formation initiale des professeurs la formation citoyenne. Dans certains pays européens, l’enseignement civique est facultatif.

Note Depp