Stage de seconde : parution au Journal Officiel

C’est officiel, les quelques 550 000 élèves de seconde partiront bien en stage. L’arrêté et le décret sont parus au Journal Officiel le 30 novembre. L’article D. 333-3-1 stipule « En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d’observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. Les modalités d’application de ces dispositions, et notamment la détermination des catégories d’élèves pouvant être dispensés de la séquence d’observation au regard des autres services ou mobilités accomplis ou de l’orientation choisie par eux, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ». On notera que les dates ne sont pas indiquées explicitement.

C’est dans ce contexte que Bruno Le Maire et Gabriel Attal se sont rendus au lycée Joséphine Baker à Pierrefitte-sur-Seine (93) pour lancer l’opération « Mon stage de seconde ». Les ministres y ont annoncé l’implication de 300 entreprises et organisations qui s’engagent d’ores et déjà à accueillir des stagiaires dès juin 2024. « Les secteurs public, associatif et culturel se joignent également à cette première étape de mobilisation en s’engageant, eux aussi, dans l’opération » indique le ministère. « Cette première étape est un succès, puisque 200 000 offres de stage seront publiées à la suite de cette matinée. L’opération « Mon stage de seconde » se déploiera partout dans le territoire, avec d’autres étapes de mobilisations d’entreprises et d’organisations nationales, ainsi que du tissu local des TPE et PME ».