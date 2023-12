Des activités pour travailler l’oral

« Comment faire pour que l’oral soit un levier d’égalité des chances et non ce qu’on lui reproche volontiers : un marqueur des différences, qui seraient désormais évaluées lors de l’épreuve certificative du Grand oral, pour renforcer ces différences ? » Le site Lettres de l’académie de Lille publie le webzine « Haut et fort » pour une didactique de l’oral dès le collège. Au sommaire, des activités diverses menées en classes par des enseignant·es : investir l’espace, mener des projets avec des lieux culturels locaux, créer un sketch de stand up, faire parler les personnages d’un tableau, découvrir un texte par l’oralisation, développer un ethos de débatteur …

