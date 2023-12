Français : passer des programmes au curriculum ?

« Comment nous situer dans la logique d’un curriculum qui permettrait à tous les élèves d’acquérir progressivement les compétences de compréhension de l’écrit, indispensables à la réussite scolaire et professionnelle, mais également de développer l’habitude de l’écriture, de la lecture, de la prise de parole et de la réflexion pour devenir des personnes et des citoyens éclairés ? » Le samedi 13 janvier 2024, l’Association Française pour l’Enseignement du Français organise une rencontre-débat sur la possibilité d’un véritable curriculum. Au menu : exploration du champ théorique avec Denis Paget (Conseil supérieur des programmes 2013-2018, CICUR) et Luisa Lombardi (CICUR) ; examen de référentiels et de programmes avec Françoise Girod, Stéphane Bonnet, Gérard Malbosc, Maryse Rebière ; échanges sur les possibles et limites des approches curriculaires ; mise en perspective des finalités de l’École par Dominique Bucheton (AFEF).

