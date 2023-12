Quand le manque de moyens abime le climat scolaire : l’exemple d’un collège Nantais

Au collège REP la Durantière, les enseignant·es et les parents d’élèves demandent le classement de leur établissement en Rep+. Mobilisés depuis de long mois, le 14 novembre dernier, l’ensemble de l’équipe enseignante était en grève. Samedi prochain, ils appellent à un rassemblement devant leur établissement.

La situation de ce collège est malheureusement loin d’être exceptionnelle, de nombreux autres établissements et de nombreuses écoles demandent à bénéficier de moyens supplémentaires pour fonctionner correctement, ce qui ne semble absolument pas être à l’agenda politique de ce gouvernement.

« Quatre nouveaux conseils de discipline y sont convoqués à la suite d’incidents graves, ce qui porte à 57 le nombre d’élèves qui seront passés devant le conseil de discipline en deux ans ! Le nombre et la durée d’arrêts de personnels pour surmenage et perte de sens au travail continuent d’augmenter. Les autorités académiques n’assurent quasiment plus aucun remplacement. Le sentiment d’abandon des élèves est à son paroxysme et le nombre de retards et d’absences en classe bat des records » racontent parents et enseignant·es du collège La Durantière. « Les parents d’élèves et les personnels n’acceptent pas cette situation et exigent du ministère une réponse à leurs nombreuses sollicitations depuis deux ans pour être reçus rue de Grenelle et pour que leur établissement soit classé en REP+. Les élèves du collège la Durantière doivent bénéficier comme tous les autres de bonnes conditions d’apprentissage. Il n’y a aucune raison pour que les enfants des quartiers populaires de l’Ouest nantais soient privés d’une partie des enseignements, des accompagnements et des moyens auxquels ils ont droit. D’autant plus qu’aucune perspective de rattrapage ne se profile et que cela aura nécessairement d’importantes répercussions sur la suite de leur parcours scolaire. La situation confine au scandale d’État. Les pouvoirs publics portent la responsabilité d’une grave entorse au principe d’égalité inscrit dans la Constitution ».

« Résolus à se faire entendre, l’ensemble des parents d’élèves du collège, l’ensemble des personnels qui étaient tous en grève le 14/11, ainsi que de nombreux anciens élèves et anciens personnels appellent toutes les personnes, tous les élus et toutes les organisations attachés à l’égalité d’accès aux savoirs scolaires pour tous les enfants à un rassemblement devant le collège samedi 9 décembre à 14h suivi d’une manifestation dans les rues de Nantes et à signer la pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 600 signatures) ».