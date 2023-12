EMI : Activités pour développer l’esprit critique

Amener ses élèves à opérer des choix pertinents pour s’informer : c’est le but d’une séquence EMI partagée par Sophie Marchon et déployée en 3ème avec la plateforme Eléa. Le scénario propose plusieurs activités : questionnaire vrai/faux pour interroger ses représentations sur les infox, travaux de recherche et réflexion sur la véracité d’articles de presse, sur la manipulation des images fixes et mobiles, sur les codes de l’écriture journalistique (« notamment le recours à la voix passive (les faits seuls sont mentionnés) et à la modalisation (certitude, possibilité, doute) »)…

