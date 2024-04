Générer un mot de passe sécurisé et mémorisable

A l’heure où la sécurité des ENT est fragilisée, comment aider les élèves à se créer des mots de passe robustes et faciles à mémoriser ? C’est le but de l’indispensable application créée par Cyril Iaconelli, professeur de mathématiques à Lamballe dans l’académie de Rennes. « Gbd1m2p » tire son nom de la phrase « J’ai besoin d’un mot de passe » : l’utilisateur saisit une phrase, l’application crée un mot de passe unique en extrayant les premières lettres de chaque mot. Exemple : « J’ai besoin d’un mot de passe pour me connecter à Pronote. » donne « Gbd1m2ppmc@P. »

L’application

Présentation sur La Forge