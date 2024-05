L’auberge espagnole pédagogique

Et si la pédagogie avait son auberge espagnole ? Marie Soulié, Romain Bourdel, Simon Tournerie et Claire Dreyfus invitent enseignantes et enseignants à les rejoindre à Poitiers du 18 au 20 mai prochain. Un événement en partenariat avec le Café pédagogique !

« Ensemble, régalons-nous autour du thème « De la Préparation à l’Évaluation: comment mettre en activités les élèves ? » où chaque participant partagera son expérience autour d’une idée, d’une mise en œuvre, d’un projet qui fonctionnent. Venez découvrir, déguster et repartez avec de nouveaux ingrédients pour dynamiser vos méthodes d’enseignement ».

Samedi 18 mai à partir de 9h30 au lundi 20 mai 12h30 pour des échanges à la Salle des Castors, dans l’agglomération de Poitiers.

Un site pour s’inscrire et en savoir plus, c’est ici