CGé : Les Rencontres Pédagogiques d’été

Les RPé, c’est LA rencontre des acteurs et actrices de l’enseignement de l’été !

Chaque année, CGé ( Changements pour l’égalité) propose des ateliers pour enrichir les connaissances, dynamiser les pratiques et lutter contre les inégalités scolaires. Et c’est juste avant la rentrée pour recommencer gonflé·es à bloc !

Les RPé, c’est le Supercalifragilisticexpialidocious du métier, la potion magique des enseignant·es de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la botte secrète pour renforcer ses compétences, reprendre le pouvoir sur son métier et se sentir plus fort·e.

Et on ne s’ennuie pas dans le cadre verdoyant qu’offrent les RPé : conférence-débat, pièce de théâtre, projection, karaoké, soirée sautillante, rencontres, convivialité… sont également au programme !

QUOI ?

12 ateliers pour changer l’école et la société !

Infos et inscriptions : https://changement-egalite.be/evenement/rpe-2024/

OÙ ?

À la Marlagne (Wépion, près de Namur)

QUAND ?

Des ateliers de 4 jours (du 17 au 20 aout)

Des ateliers de 6 jours (du 15 au 20 aout)

Alors on n’hésite plus, on prend ses collègues et on s’inscrit !

https://changement-egalite.be/evenement/rpe-2024/

Le cout de la formation ne doit pas être un obstacle. En cas de difficultés, n’hésitez surtout pas à nous contacter ! Des réductions pour étudiant·es, les personnes sans emploi, et même PO qui rassemblent 5 participant·es,… sont directement appliquées.