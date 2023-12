En France, 19,9 % des enfants sont pauvres

Certains des pays les plus riches du monde, dont la France, ont connu une forte augmentation de la pauvreté infantile entre 2014 et 2021, selon les données publiées aujourd’hui par l’UNICEF Innocenti – Bureau mondial de la recherche et de la prospective.

Le « Rapport 18 : la pauvreté infantile au milieu de la richesse » révèle que contrairement à la Pologne ou la Slovénie qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de lutte contre la pauvreté infantile, la France, comme d’autres pays riches, se positionne pratiquement au bas du classement des pays. « Avec un taux de pauvreté infantile relativement élevé (19,9 % en moyenne sur la période 2019-2021) et en hausse, la France se positionne à la 33e position (sur 39 pays de l’Union européenne et de l’OCDE), dans le classement établi par l’UNICEF ».

12,7 % des moins de 16 ans sont aussi confrontés à des privations matérielles spécifiques à l’enfant en 2021 indique l’association.

« Les conséquences de la pauvreté peuvent durer toute la vie. Les enfants qui vivent dans la pauvreté ont moins de chances d’aller jusqu’au bout de leur scolarité et gagnent moins à l’âge adulte. Dans certains pays, une personne née dans une zone défavorisée peut avoir une espérance de vie jusqu’à huit ou neuf ans inférieure à celle d’une personne née dans une zone riche, selon le rapport » écrivent les rapporteurs.

Pour Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France, « II est inacceptable que la France se classe en 33e position sur les 39 pays de l’OCDE et de l’UE, en ce qui concerne la pauvreté infantile. Ce rapport est un cri d’alarme qui doit pousser le Gouvernement à agir d’urgence et de manière plus efficiente pour chaque enfant ».

