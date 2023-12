L’APHG contre la réforme du lycée professionnel

” Alors que nombre d’élèves de la voie professionnelle ne disposent pas des moyens suffisants pour bien appréhender les soubresauts du monde, et constituent des proies faciles de toutes les infox déversées sur les réseaux sociaux, le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère délégué à l’Enseignement et à la Formation Professionnels poursuivent, comme si de rien n’était, la réforme engagée. L’Atelier LP de l’APHG ne peut pas accepter les discours visant à nous conforter dans notre rôle essentiel de passeurs formant à la citoyenneté et aux valeurs républicaines et dans le même temps poursuivre une politique qui vise à réduire toujours plus notre rôle pour favoriser l’employabilité immédiate des jeunes”, écrit l’Association des professeurs d’histoire-géographie. ” Comment peut-on accepter que les cours s’arrêtent dès le début du printemps dans le seul but de mettre au travail des jeunes pour certains non encore majeurs ? Qui peut croire que les lycéens professionnels se destinant à des poursuites d’études reviendront en juin suivre des modules intensifs de préparation au supérieur alors que l’échec a été patent au lycée général, contraignant le Ministère à réinstaurer les épreuves de spécialités en juin ? ”

Communiqué