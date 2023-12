Claire Doz : On n’est pas sérieux quand on a l’IA

Les outils de l’Intelligence Artificielle peuvent-ils aider les élèves à s’approprier des œuvres littéraires ? Professeure de français au lycée Paul Valéry à Paris, Claire Doz en a fait le pari : elle a conduit ses 1ères à réaliser des autoportraits vidéos d’Arthur Rimbaud. La démarche, progressive, utilise divers outils IA pour engager les élèves dans des activités de recherche, d’écriture, d’interaction, de réflexion critique. Une « émancipation créatrice » pour reprendre l’intitulé du parcours associé à l’étude de l’œuvre au programme ? Présentation et premier bilan d’une expérience originale présentée au 12ème Forum des Enseignantes et Enseignants Innovants à Poitiers …

Vous avez amené vos élèves à réaliser en groupes des portraits de Rimbaud à l’aide de l’Intelligence Artificielle (IA) : quelles ont été les étapes et modalités de travail ?

Le travail se déroule en 4 étapes.

Dans un premier temps, les élèves travaillent à classer des citations d’Arthur Rimbaud à

travers le prisme de l’émancipation définie par le Larousse comme l’« action de s’affranchir d’un lien, d’une entrave, d’un état de dépendance, d’une domination, d’un préjugé ». Deux groupes mènent deux activités différentes. Dans le groupe 1, après un travail seul puis à deux, ils cherchent les catégories d’émancipation puis demandent à GPT quel classement il proposerait au regard des citations données. Ils comparent ensuite avec leur propre classement, ajustent ou confirment leur classement initial. Enfin, ils prennent un recul réflexif autour de la question : en quoi le recours à IA a-t-il enrichi ma démarche ? Dans le groupe 2, on trouve ensemble les 3 grandes catégories d’émancipation en lisant les citations données, on les donne ensuite à GPT et c’est lui qui fait le classement. On vérifie, on valide ou on ajuste car on n’est pas toujours d’accord. Dans ce 2ème cas, l’IA est un assistant qui fait gagner du temps, mais l’élève est à l’ingénierie car l’IA ne fait que classer les citations. Dans le 1er cas, l’élève avait besoin de GPT pour l’aider à trouver les catégories, il fera ensuite le classement seul en soulignant avec des feutres de couleurs les citations sur sa feuille.

Une 2ème étape invite à regarder en classe une vidéo : « Arthur Rimbaud – Grand Ecrivain (1854-1891) » (28 min). Les élèves sont confrontés à un problème de temps qu’ils verbalisent très vite, mais l’IA leur offre une solution : « Videohighlight » sera utilisée pour en résumer l’essentiel.

A la 3ème étape, les élèves doivent faire le portrait d’Arthur Rimbaud en s’aidant des activités précédentes. Ils soumettent leur portrait à GPT et lui demandent s’il ajouterait quelque chose compte tenu des citations précédemment données.

Enfin les élèves créent une vidéo dans laquelle Arthur Rimbaud fera son propre portrait. Ils s’aident pour cela de « Heygen.com» . Ils partagent avec moi leur travail dans le devoir créé sur Moodle.

La démarche est originale : quels sont les points de satisfaction ?

Essentiellement l’engagement dans la tâche et la naissance d’un esprit critique. Par exemple, l’élève qui n’a pas voulu utiliser mon document à télécharger pour nourrir GPT des citations que j’avais sélectionnées s’est retrouvé avec un classement qui comprenait des citations qui n’étaient pas de Rimbaud. Mais il s’en est aperçu, et m’a appelé pour avoir confirmation. On a pu aussi débattre sur les catégories d’émancipation données par GPT, certaines étaient redondantes et ne formaient pas des catégories différentes.

Pour certains élèves, cela a conforté leurs choix et les a rassurés, d’autres se sont sentis supérieurs à l’IA en estimant que leur travail était meilleur, d’autres enfin ont reçu une véritable aide. Donc, c’est positif !

Quels vous semblent les points de vigilance ?

Très peu d’élèves avaient un compte open AI. J’ai donc partagé mon compte classe, lié à une adresse électronique consacrée à cet usage unique, mais je change le MDP après chaque cours quand même. C’est intéressant pour moi qu’ils soient sur mon compte car dans l’historique de GPT, je peux retrouver leurs prompts et leur démarche de travail ! Néanmoins, un point a été fait sur comment effacer ses traces sur GPT. C’est important de les sensibiliser au fait que rien n’est vraiment gratuit.

D’autre part, tous ne sont pas très habiles avec l’IA. Donc je les ai fait travailler à deux. Et j’ai autorisé des retours papiers pour des élèves qui n’avaient pas les moyens de poursuivre chez eux (élèves qui n’avaient pas encore l’ordinateur du conseil régional par ex.)

Un élève m’a même envoyé une vidéo mais avec une photo qui n’était pas celle de l’auteur. Quand je lui demandé de me préciser la source, il m’a envoyé une capture du site où l’IA lui propose des photos. Pour lui, c’est que c’était bien l’auteur ! Un travail d’EMI parait nécessaire pour accompagner l’activité.

Quelle forme prend cette séance d’accompagnement EMI ?

Une séance « Vraies ou fausses photos ? » vient clôturer le travail.

La première activité porte sur la pseudo photo de Rimbaud que Luc Loiseaux a réalisée avec l’IA et diffusée en ligne cette année, Consigne : « Vous êtes rédacteur en chef d’un journal local. Un journaliste, vient vous apporter cette photographie d’Arthur Rimbaud. Quelles démarches allez-vous entreprendre avant de la publier ? » Les élèves doivent tirer des conclusions de leurs recherches : « Cette photo peut-elle être publiée ? Pourquoi ? »

Une deuxième activité porte sur une fausse et célèbre photo représentant Rimbaud et Verlaine enlacés. Questions : « Le photographe a-t-il bien photographié Verlaine et Rimbaud comme il le prétend ? Sinon, de qui s’agit-il ? » Conclusions à tirer : « Pourquoi aurait-on pu croire que ces photos étaient bien réelles ? Quelles différences faites-vous entre ces deux « fausses » photos ? »

Une troisième activité invite les élèves à proposer une exposition avec des photos d’Arthur Rimbaud prises dans des lieux emblématiques de sa vie en utilisant une intelligence artificielle générative. Proposition : « Vous pouvez aussi imaginer Rimbaud aujourd’hui et continuer à le faire vivre : quels lieux parisiens fréquenterait-il ? Dans quel pays vivrait-il ? Utilisez une IA qui permet de vieillir les images. »

Une évaluation d’un tel travail vous semble-t-elle envisageable ?

La réflexion est en cours, mais j’ai demandé aux élèves de m’envoyer leur démarche avec 3 éléments : le portrait écrit par eux à soumettre à GPT, le portrait tel qu’amélioré par GPT, le portrait final de l’élève hybridé qui sera intégré à la vidéo. J’ai eu quelques retours. Notamment celui de la vidéo partagée, qui est très intéressant, mais dont l’étape 3 est assez éloignée finalement des 2 autres. Alors je m’interroge sur l’intérêt pour lui d’être passé par l’IA. Il faudrait que j’aille plus loin et que je lui demande comment il est passé de l’étape 2 à l’étape 3. Mais c’est limite un travail de recherche. Après c’est trop long à corriger ! Globalement, j’ai donc évalué l’intégration des ressources proposées en classe au produit final. Tous ceux qui n’ont mis aucune citation, par ex, n’ont pas assez joué le jeu et ont laissé l’IA travailler pour eux.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

Productions :

Une vidéo d’élève

Une autre vidéo d’élève

Trois versions de portraits écrits

Scénarios :

Infographie

La séance de clôture

Outils :

ChatGPT3

Video Highlight pour résumer une vidéo

Heygen.com pour créer des vidéos à partir de textes avec génération d’avatars et de voix

D-id.com pour créer des vidéos à partir de textes avec génération d’avatars et de voix

Movio.AI pour créer des vidéos à parti de textes

Vidéo : « Arthur Rimbaud – Grand Ecrivain (1854-1891)