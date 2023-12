L’écriture créative et collaborative pour faire vivre le français : tel est le défi lancé aux classes de France et au monde par le concours Florilège-FIPF. L’invitation à l’écriture, par-delà les frontières, ouverte aux partenariats, lance la dynamique de préparation du 15ème Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeur·es de Français qui se tiendra en juillet 2025 à Besançon sur le thème des « Utopies francophones en tous genres ». La 9ème édition porte sur le thème « Elles » : « Comment se répartissent les places des filles et des garçons dans les classes ? Qu’évoque « Elles» aux jeunes d’aujourd’hui ? Quelle places respectives tiennent le féminin et le masculin dans l’École et dans la vie des jeunes ? Le pronom « Elles » nous a semblé porteur de ces questions et propre à susciter une polysémie interprétative de grande actualité ainsi qu’une création susceptible d’inclure explicitement la dimension linguistique avec le féminin pluriel… »

Présentation par l’Association Française pour l’Enseignement du Français (AFEF)