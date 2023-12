Le ministère annule des dépenses de masques et de capteurs de Co2

Un décret, publié au Journal officiel du 11 décembre, annule 20 millions de dépenses prévues pour l’achat de masques et de capteurs de CO2 pour l’Education nationale. Ces crédits sont considérés “sans objet par la fin de la crise sanitaire”. C’est peut-être aller un peu vite en besogne en ce qui concerne les masques. C’est vraiment mal venu pour les capteurs. La loi nᵒ 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, oblige les propriétaires ou exploitants de certains établissements recevant un public (ERP) sensible à surveiller la qualité de l’air intérieur (articles L. 221-8 et R. 221-30 du code de l’environnement). Le premier autodiagnostic et le premier plan d’action doivent être élaborés au plus tard pour le 31 décembre 2026. Et cela concerne les écoles et établissements scolaires.

Le décret