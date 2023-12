Table ronde des Terrains Innovants : résultats Pisa, et ensuite ?

Les terrains innovants vous invitent à débattre autour des résultats de la dernière édition du PISA, mercredi 13 décembre à 18h !

PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, est la plus grande étude internationale auprès d’élèves dans le domaine de l’éducation. Pilotée par l’OCDE, l’étude vise à mesurer l’efficacité des systèmes éducatifs dans plusieurs pays afin de comparer les performances des élèves issus de différents environnements d’apprentissage.

La dernière enquête PISA 2022 a montré qu’en France, les résultats sont en baisse par rapport à 2018 en mathématiques et en lecture, et à peu près identiques à ceux de 2018 en sciences.

Dans l’ensemble, les résultats de 2022 sont parmi les plus faibles jamais mesurés par l’enquête PISA dans les trois matières. Toutefois, la trajectoire à long terme diffère d’une matière à l’autre. En mathématiques, la forte baisse observée au cours de la période la plus récente est sans précédent et fait suite à une période de relative stabilité. En lecture, en revanche, le déclin avait déjà commencé vers 2012. Enfin, en sciences, les résultats de l’enquête PISA 2022 sont inférieurs à ceux de l’enquête PISA 2015.

Enfin, pour ce qui concerne les inégalités sociales, autre sujet d’enquête de PISA, la France se reste l’un des pays de l’OCDE où l’impact du statut socio-économique sur la performance scolaire est le plus marqué) le lien entre le statut socio-économique et la performance dans PISA est le plus fort.

Au vu de cette situation, cette table ronde sera l’occasion pour discuter des derniers résultats de l’enquête pisa 2022 et s’interroger sur les enseignements de cette nouvelle étude et les actions possibles pour lever les difficultés propres à la France

Les intervenants :

Eric Charbonnier est bien Analyste à la Direction de l’Education de l’OCDE

Nora Machuré proviseure du Lycée ENCPB-Lycée Pierre Gilles de Gennes à Paris et Vice-présidente de l’AFAE (Association française des acteurs de l’éducation)

Clémence Lobut cheffe de projet Recherche J-PAL Europe, pour le programme Innovations, Données et Expérimentations en Education (IDEE)

Lilia Ben Hamouda, rédactrice en chef du Café Pédagogique

