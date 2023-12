Émotions et compétences numériques

Et si l’apprentissage des compétences numériques étaient liées aux émotions ? Édouard Gentaz, Thalia Cavadini, Nathalie Dalla-Libera et Sylvie Richard publient un article dans la revue Au Fil des Maths dans lequel ils présentent une étude sur des élèves âgés de 3 à 6 ans. « Les compétences émotionnelles constitueraient un prédicteur important de la capacité de l’élève à évoluer dans le monde social et académique au début de sa scolarité. Afin de favoriser le développement des compétences émotionnelles et mathématiques, dans les premiers degrés de la scolarité, il s’agit de penser son enseignement en fonction des modalités de travail spécifiques à ces petites classes. Le jeu fait alors partie des outils pédagogiques indispensables à implémenter en classe. Concrètement, il s’agit d’une part de laisser un temps et un espace pour le jeu à l’école, à savoir les jeux de construction, les jeux locomoteurs et le jeu de faire semblant (de rôles). Différentes recherches montrent les effets bénéfiques de ces différentes formes de jeu sur le développement des compétences à comprendre et à réguler les émotions, mais également des habiletés essentielles requises en mathématiques (comme classer, mesurer, ordonner, utiliser les fractions, prendre conscience de la profondeur, de la longueur, des formes, de l’espace etc.). D’autre part, il importe de pouvoir soi-même en tant qu’enseignant intervenir dans ces temps de jeu afin de favoriser le développement de ces compétences fondamentales à la réussite scolaire de l’élève, mais également dans le but de développer le niveau de jeu des élèves », écrivent-ils.

