Rubrique littéraire : Sans paroles

Pour terminer l’année, deux albums où tout se passe dans l’image… Deux occasions de laisser la parole aux enfants, des histoires délicates pour réfléchir et se laisser porter par le charme de la couleur et des situations. Bonnes fêtes à tous, et a l’an que ven, comme on dit dans le Sud !

Nouvelles toutes petites histoires, de Miguel Tanco, Ed. Grasset Jeunesse

On retrouve de nouvelles petites histoire dans le joli format à l’italienne avec, sur chaque double page un titre et des cadres, façon BD, au sein desquels se jouent de petites scènes délicieuses. La première toute petite histoire, Il était deux fois, met en scène trois enfants en train de lire : par terre au pied de son lit, en plein champs, en petite culotte sur le tapis du salon… Lire, c’est vivre plusieurs vies ont dit de grands auteurs : décliné ici dans une version toute douce ! Le livre s’achève sur Au dodo, avec une petite fille qui emmène son doudou au dodo… Entre ces deux histoires, beaucoup d’autres scènes du quotidien ; faire son sac pour l’école, jouer avec l’eau, avec les copains, avoir un chien, s’émerveiller devant la nature… Les personnages ont un petit côté irrésistible qui parle à tous. Des histoires en images qui raconte des moments de vie avec humour et tendresse, qui soulignent le charme fou de l’univers enfantin dans lequel le jeu reste essentiel. Une manière de célébrer les petits moments de la vie qui lui donnent toute sa saveur. La fantaisie s’appuie sur le quotidien, et ça parle vraiment aux petits !

Au 2ème étage, de JonArno Lawson, ill. Qin Leng, Ed. d’eux

Une petite fille, son grand-père et une épicerie au rez-de-chaussée d’un petit immeuble à l’aspect un plutôt délabré. Sans un mot, la vie de ces deux-là est campée : l’autonomie et la vitalité de la fillette, les efforts du grand-père et son visage morose, le voisin qui observe. Sans parler d’une histoire dans l’histoire avec les tentatives de l’enfant pour apprivoiser un chat ! Le grand-père décide de louer l’appartement du 2ème étage, qui nécessite ménage et rénovations. Après plusieurs visites infructueuses, au moment où le grand-père renonce, un jeune couple est intéressé. Leur installation marque un nouvel élan dans la vie de l’enfant, du grand-père, de l’épicerie, et des liens au voisinage. Leur énergie, leur gentillesse, leur amour débordent sur la maison entière, même si la cohabitation demande de s’adapter : l’expression du grand-père qui entend ses nouveaux voisins faire le grand ménage est éloquente ! Mais au final, même le chat se laisse convaincre, le voisin repeint aussi sa porte en rose et vient dîner sur la terrasse du 2ème étage : la joie d’être ensemble permet de dépasser les problèmes. Accepter les autres pour ce qu’ils sont et remplir sa maison de joie et d’amour : quelle réussite ! On adore le message et le graphisme délicat qui le met en images.

Marianne Baby