Audience du Collectif national RASED au Ministère de l’Éducation nationale

Mobilisés pour accompagner les élèves les plus en difficulté dans le premier degré, les Rased, Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés, sont de moins en moins nombreux. Moins de départs en formation possibles, fermetures de postes… Un choix qui interroge alors que les évaluations internationales, et nationales, confirment la chute du niveau des élèves français. Le collectif nationale des Rased, qui regroupe des enseignantes et enseignants spécialisés, a été reçu en audience le 20 novembre dernier. Frédéric Tolleret résume la teneur de l’échange.

Après deux rencontres où le Collectif national RASED avait déjà soumis ses revendications et propositions pour l’avenir des RASED, nous attendions, cette fois des réponses.

Hélas, après l’installation de Gabriel Attal, les nouveaux locataires du MEN, maniant parfaitement la langue de bois, nous ont encore signifié qu’ils n’avaient pas de réponses, prétextant que la question des RASED relevait d’une politique plus globale en cours de refonte, à travers l’Acte 2 de l’École inclusive (création des PAS…) et la Mission « Exigence des Savoirs », en cours.

C’est même avec un certain cynisme que le chef du bureau de l’école inclusive à la DGESCO a évoqué “le mythe” de la disparition des RASED, refusant de prendre en considération l’énorme chute des effectifs des RASED ces 15 dernières années, préférant ne considérer que l’évolution des chiffres depuis 2019.

La seule « réponse » claire, apportée par la conseillère pédagogique du Ministre, a été de dire – sans se justifier – qu’il n’était pas possible d’envisager une reconstitution des effectifs à la hauteur de ce qu’ils étaient avant les coupes sombres de 2008 et de 2012 !

Nous n’avons pas l’impression non plus d’avoir été entendus sur la question de l’insidieuse transformation de nos missions ni sur le délitement de la formation spécialisée, qui contribuent aussi, de facto, à la disparition des RASED.

Pour tenter de masquer cette absence totale de considération, les conseillères du Ministre nous ont proposé, en fin de rencontre, de transmettre nos revendications à la Mission « Exigence des Savoirs » (pilotée par Stanislas Deheane), alors même que celle-ci venait de terminer ses travaux le jour même !

Le seul point positif, c’est que la pugnacité du Collectif national RASED permet encore de porter la voix des RASED auprès du Ministère, qui sait ainsi notre détermination à défendre notre métier et nos valeurs.

Un prochain rendez-vous a été réclamé autour des vacances de février, afin d’étudier la place qui a été réservée aux RASED dans les propositions de réformes retenues par le Ministre en décembre, s’appuyant sur la Mission Exigences des Savoirs.

Frédéric Tolleret

Représentant de la FNAREN au Collectif national Rased

Audience Collectif national RASED – Mini stère EN – 20-11-2023 – Compte-rendu