HLP : Ressources et pratiques

Autour de la spécialité lycée « Humanités, littérature et philosophie » parait la première lettre « EduNum ». Elle recense dans les deux disciplines repères, ressources et scénarios pédagogiques sur les quatre thèmes du programme. Quelques exemples : dans l’académie de Normandie, une « plongée dans le champ de la philosophie féministe s’interrogeant sur le rapport du féminisme au multiculturalisme et clarifiant les notions d’universalisme et d’intersectionnalité » ; en Nouvelle Calédonie, un questionnement sur « l’humanité et son histoire à partir de l’expérience de la négritude, pour réfléchir sur son devenir et son avenir culturel »…

