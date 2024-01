Quels précédents au grand ministère EN, Jeunesse, Sports et Jeux ?

Sur son blog Mediapart, Claude Lelièvre revient sur l’annonce d’un ministère unifié « Sports et des jeux Olympiques et paralympiques » et « Jeunesse et l’Éducation nationale ».

Si dans le passé, plusieurs ministres ont eu la charge d’un ministère de l’Éducation nationale et du Sport, et parfois même de la Recherche, l’historien estime que la nomination d’Amélie Oudéa-Castéra à un tel ministère « dérangeante ». « Même si le général de Gaulle a institué un secrétariat d’État à “la Jeunesse et aux Sports” au sein du ministère de “l’Education nationale” dirigé par Christian Fouchet dans l’optique patriotique d’obtenir de bons résultats dans les compétitions internationales et en particulier aux Jeux Olympiques, l’intitulé de ce ministère est resté celui de « l’Education nationale » et on n’a pas assisté alors à l’hypertrophie et à l’inversion de sens actuelles : adjoindre « l’Education nationale » au périmètre et à l’intitulé : « Sports, et Jeux Olympiques et paralympiques ». Tout un symbole, voire tout un programme… » écrit-il.

