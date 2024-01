Les missions Juice et Europa Clipper qui explorent Jupiter et ses satellites sont évoquées dans cette conférence de l’Espace des sciences de Rennes. Gabriel Tobie, planétologue au CNRS, retrace les découvertes passées, récentes et espérées sur ces astres. Les océans des lunes de Jupiter intéressent beaucoup les scientifiques. La conférence permet d’actualiser ses connaissances sur cette géante prometteuse.

