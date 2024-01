Promouvoir la mixité sociale pour agir sur les inégalités à l’école

« Quelle société préparons-nous si nous ne parvenons pas à faire vivre et à faire apprendre ensemble, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, dans des établissements hétérogènes, toute la jeunesse de notre pays dans sa diversité ? » interroge Jean-Paul Delahaye dans un billet du Club de Mediapart. « Quelle démocratie peut fonctionner durablement quand les élites, de droite comme de gauche, prétendent gouverner un peuple qu’elles n’ont jamais vu de près, y compris à l’école ? ». L’ancien DGESCO l’affirme, la mixité sociale devrait être « la préoccupation première de tous ministres de l’Éducation nationale ».

« Il y a un équilibre à trouver entre les familles qui veulent la liberté de choisir le meilleur pour leurs enfants, et c’est bien légitime, et l’obligation, au nom de l’intérêt général, d’encadrer cette liberté pour préserver un minimum de mixité sociale et scolaire (…). La réflexion à conduire pour davantage de mixité sociale et scolaire ne peut éluder la question de la participation de l’enseignement privé au « scolariser ensemble ». Car on a un très sérieux problème avec l’enseignement privé sous contrat » écrit-il.

