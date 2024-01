JPA : Lancement de la campagne de solidarité et de citoyenneté

Jeunesse au Plein Air milite pour que tous les enfants puissent partir en vacances. En 2021, 5,6 millions d’enfants ont été privés de ces temps ressourçant où le repos et la découverte cohabitent.

C’est face à ce constat, que Jeunesse au Plein Air (JAP) organise depuis le 8 janvier 2024, la campagne annuelle de solidarité et de citoyenneté, destinée aux enseignantes et enseignants. Celle-ci est soutenue par le ministère de l’Education nationale.

La campagne de solidarité et de citoyenneté permet aux élèves de s’engager dans des actions concrètes de solidarité pour lutter contre les inégalités face au départ en vacances, faisant ainsi l’exercice de l’empathie grâce aux outils JPA. Ces actions leur permettent notamment d’engager des réflexions autour des objectifs de développement durable, de transition écologique et sociale et d’expérimenter une démarche d’écocitoyenneté.

Ces actions sont un moyen d’encourager l’autonomie, l’initiative des élèves et de valoriser leur engagement au service du collectif.

Cette campagne a également pour objectif de faire connaître les propositions éducatives des loisirs et des séjours collectifs. Ces espaces offrent aux enfants accueillis une expérience pédagogique et ludique qui incarne l’aller vers à travers la notion de vivre ensemble et d’actions collectives pour le bien-être de tous. JPA est convaincue du rôle essentiel de ces temps pour lever toutes formes d’inégalités, pour prévenir les violences et le harcèlement permettant ainsi l’émergence d’une société inclusive.

Pour les enseignants et enseignantes souhaitant mettre en place la campagne de solidarité et de citoyenneté dans leur classe ou dans leur établissement scolaire, JPA met à leur disposition un ensemble d’outils pédagogiques, basés sur les programmes et sur les cycles pédagogiques. Ces supports traitent des thèmes comme les droits des enfants, la solidarité, la mixité, le vivre ensemble, ou encore l’accueil des enfants et jeunes en situation de handicap.

Pour commander les outils, c’est ici ce lien : solidaritevacances.jpa.asso.fr/inscription/

La newsletter spéciale campagne : NL – Coopérons avec l’école – édition spéciale campagne de solidarité et de citoyenneté JPA (mjt.lu)

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre via ce contact : Pierre Mennevret à l’adresse p.mennevret@jpa.asso.fr ou au numéro 06 58 85 75 22