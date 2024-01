Journée internationale de l’éducation 2024 : Lutte contre les discours de haine

Cette année, l’UNESCO dédie la Journée internationale de l’éducation au « rôle crucial du système éducatif et des enseignants pour lutter contre les discours de haine, une menace pour nos sociétés qui s’est accrue ces dernières années via les réseaux sociaux ».

« Les discours de haine alimentent les préjugés et la discrimination et peuvent contribuer à la normalisation de la violence », écrit l’organisation spécialiste des questions d’éducation de l’ONU. « Leur récente escalade mondiale, amplifiée par l’utilisation des réseaux sociaux et exacerbée par de nouvelles crises prolongées dans différentes régions, a de graves répercussions sur la sûreté et la sécurité des communautés à travers le monde. Durant cette journée, l’UNESCO exhorte ses États Membres à investir dans l’éducation pour promouvoir des sociétés qui valorisent la dignité humaine et la paix ».

Pour l’agence des Nations Unies, « l’éducation offre plusieurs moyens de s’attaquer aux causes profondes des discours de haine et de sensibiliser les apprenants de tous âges à ses formes et conséquences en ligne et hors ligne. Il s’agit notamment de doter les élèves des compétences nécessaires pour reconnaître la haine et l’injustice et y répondre, de leur transmettre les valeurs de respect de la diversité et des droits de l’homme, et de leur apprendre à différencier le discours de haine de la liberté d’expression ».

Elle propose notamment sa Recommandation sur l’éducation pour la paix, les droits de l’homme et le développement durable. « Il s’agit du seul instrument normatif mondial qui explique comment apporter une paix durable et favoriser le développement humain par l’éducation. Cet instrument a vocation à façonner les systèmes et les politiques d’éducation au cours des prochaines décennies, des lois et réglementations jusqu’à l’élaboration des programmes scolaires, en passant par les pratiques d’enseignement, les environnements d’apprentissage et les évaluations ».

En 2023, l’UNESCO a publié le guide « Combattre les discours de haine par l’éducation » (en anglais) pour « aider les décideurs à renforcer leurs politiques publiques dans ce domaine ». L’Organisation a aussi « accru ses efforts pour promouvoir lutter contre toutes les formes de racisme et de discriminations dans les manuels scolaires. Une initiative mondiale visant à combattre l’antisémitisme dans et par l’éducation a également été lancée ».

Pour en savoir plus sur la journée internationale de l’éducation, c’est ici