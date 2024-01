Rubrique littéraire : Place à la couleur

À partir de 3 ans, deux albums où la couleur est essentielle. Une réédition d’un album de comptines paru en 1973, original et audacieux, et un imagier tout récent, construit autour des couleurs. Différents, mais tous les deux graphiques, colorés, et très utiles pour développer le bagage lexical des plus petits.

Poiravechiche, de Claude et Jacqueline Held, ill. Tina Mercie, Ed. Grasset Jeunesse

C’est à l’occasion de ses 50 ans que l’éditeur a choisi de repunlier un des premiers titres de sa collection Trois pommes. Un livre très patrimonial voir collector. Un ensemble de comptines sur le thème des légumes : navet, carotte, betterave ou citrouille, chacun a la sienne ! Un album très moderne par ses couleurs, sa mise en page, les typographies… Chacune des illustrations est un petit tableau, présenté dans un cadre dont le légume dépasse parfois, avec des fonds aux couleurs pop. Il parait que l’illustratrice menait également une activité de traiteur, ceci explique peut-être cette élégance des images d’oignons, poireaux et autres ! Même les pages de garde sont étonnantes, avec un air de Vasarely. Les comptines, comme il se doit, jouent sur les mots et les assonances et les allitérations : « Bave, bave, betterave », « le chou charnu chuchotte, chevrotte »… L’histoire ne dit pas si les enfants mangeront mieux soupes et légumes après s’être régalés des yeux avec ces représentations sublimées, et avoir savouré les chansonnettes, mais ça, c’est une autre histoire… Frais, ludique et maraîcher !

Mon imagier-caméléon, de Florence Koenig, Ed. Actes Sud Jeunesse

Sur chaque double page Caméléon présente une couleur et des objets familiers de cette teinte. Le blanc ouvre le bal, Caméléon se prélassant dans un bain de crème fouettée, le texte permet d’aborder les nuances (blanc crème, blanc cassé…) et la page en vis-à-vis propose toute une gamme d’aliments blancs (fromage blanc, petits-suisses, lait, yaourt, farine, sel, sucre, riz…). Le gris s’illustre avec des animaux, le noir avec des chaussures, le bleu penche vers la vaisselle, le jaune vers les engins de chantier, etc.. On finit par le voleur de couleurs, Caméléon bien sûr, dont se plaignent les oiseaux multicolores. Une très jolie occasion de visiter le vocabulaire correspondant à chaque couleur : comme les noirs d’encre/ de charbon, les nombreux bleus (azur, ciel, cobalt, outremer, turquoise, de Prusse, indigo), les jolis verts (de printemps, émeraude, d’eau…). Chaque aventure de Caméléon est une petite surprise, parfois très poétique. A découvrir.

Marianne Baby

ATTENTION !

La semaine dernière manquaient les références complètes pour les deux ouvrages présentés : les voici, avec mes excuses pour les auteurs et les éditeurs !

Courage, petite taupe, de Soyung Lee, Ed. Les Elephants

Monsieur Nourse et la vie (mode d’emploi), Christian Demilly, ill. Alice de Nussy, Ed. Grasset