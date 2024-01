M@DOS promotion 16 : le recrutement est lancé !

M@dos est un dispositif de master 2 interdisciplinaire destiné prioritairement aux cadres de l’éducation mais aussi à celles et ceux qui souhaitent préparer les concours d’encadrement et qui occupent des fonctions de responsabilité d’animation, de formation ou de gestion de projets complexes.

Portée par une équipe d’enseignants experts de leur champ disciplinaire et une équipe d’accompagnement dédiée, cette formation sur deux ans se construit sur de nombreuses activités ancrées dans le contexte professionnel des étudiants et sur des travaux essentiellement collaboratifs. Elle nécessite un engagement personnel important et sans faille tout au long du parcours qui se clôt par la soutenance d’un mémoire de recherche en contexte professionnel.

Outre un réel développement de compétences professionnelles et des postures nouvelles, le m@dos c’est aussi le moyen d’accéder dans de meilleures conditions à des concours d’encadrement, de rejoindre des équipes de formateurs de cadres, académiques ou nationales, à l’IHEEF, voire de postuler sur des emplois fonctionnels ou sur des postes dans le cadre du réseau de l’AEFE ou de la Mission Laïque Française.

Pour toute informations complémentaire, c’est ici

Pour toute question ou demande spécifique : mados@uvsq.fr