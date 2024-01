Une B.D pour mieux comprendre l’École

Après les sciences, la psychologie, la géographie, la littérature française ou encore la mythologie grecque, les bandes dessinées Incroyables Histoires s’attaquent cette fois à L’Incroyable histoire de l’éducation. Fidèles aux principes de la collection, Jean-Yves Seguy, scénariste, Eva Rollin, dessinatrice, et Nicolas Bègue, coloriste, mêlent érudition, humour et fantaisie afin de rendre ce voyage à travers le temps plaisant et accessible à chacun.e. Ou comment s’instruire en se divertissant…

De la première « forme scolaire » préhistorique aux nouvelles « hiérarchies du savoir et de la puissance » contemporaines, des premiers emplois du temps du XVIème siècle aux expériences novatrices d’enseignement mutuel et de co-éducation du début du XIXème siècle, de l’utopie d’une Ecole « gratuite et complète pour tous les enfants des deux sexes » de la Commune, à la régression nationaliste et anti-égalitariste du gouvernement de Vichy, l’ouvrage nous embarque dans une histoire de l’Ecole à la française passionnante. Quelques grandes questions servent de fil rouge à l’étude de celle-ci : comment le religieux et le politique n’ont-ils cessé de vouloir exercer leur pouvoir sur l’Ecole ? Comment de nouvelles formes pédagogiques se sont-elles progressivement inventées ? Comment la mixité de genre et la mixité sociale se sont-elles peu à peu construites ? …

Loin d’être un lieu sanctuarisé et protégé, l’Ecole s’est efforcée de trouver son identité à travers les bouleversements successifs qui construisent l’Histoire. Se pencher sur son évolution, sur les débats qui l’ont agitée, regarder le chemin parcouru et encore à parcourir pour la rendre, en particulier, plus démocratique et plus égalitaire, est aujourd’hui d’autant plus utile que les écarts de réussite selon les milieux sociaux s’accentuent, et qu’un système éducatif de plus en plus sélectif se dessine.

L’Incroyable histoire de l’éducation, Jean-Yves Seguy et Eva Rollin, Editions Arènes B.D – ISBN : 979-10-37-1107-2.