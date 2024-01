« 3, 2, 1… égalité ! »

Plus que quatre jours pour envoyer votre affiche ou votre vidéo pour concourir au Prix « Jeunesse pour l’égalité » organisé par l’Observatoire des inégalités. En amont des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, l’organisation invite les jeunes à réfléchir sur le sujet de la compétition et de la course à la « meilleure place.

« Pourquoi ce thème ? A l’école, dans le sport, dans le monde du travail et même dans nos loisirs, les « meilleurs », ceux et celles qui le « méritent », sont récompensés. Sommes-nous vraiment à égalité dans cette course au sommet ? Comment faire pour donner les mêmes chances à toutes et tous ? ».

Et pour gagner, pas besoin d’être un ou une experte de la vidéo ou du graphisme ! Ce qui compte, c’est l’originalité de la création et la force du message.

Plus d’informations par ici