EMC : Un dédoublement sans moyens

” Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont tour à tour annoncé un doublement de l’horaire d’EMC au collège à la rentrée 2024, sans qu’aucun moyen ni programme ne corresponde à cette promesse“, annonce le Snes Fsu. E. Borne les avait devancé dès juin 2023. Si la volonté du président de la République de revenir avec de nouveaux programmes à “l’instruction civique” d’antan ne fait pas de doute, la future mise en place interroge. ” Les moyens accordés aux établissements pour organiser les enseignements à la rentrée 2024 sont désormais connus, et les 18 heures supplémentaires par classe nécessaires pour l’EMC ne figurent pas dans les DHG (dotations horaires globales)“, écrit le Snes. Les nouveaux programmes ne sont pas là non plus. ” Pour le cycle 4, la grille horaire serait modifiée (portée à 26h30 par division) pour passer l’EMC de 30 minutes à une heure hebdomadaire. La date d’entrée en vigueur de ces changements n’a pas été précisée”, écrit le Snes.

Snes EMC au collège