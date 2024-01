Histoire : Enseigner avec HistoryGPT

HistoryGPT propose de réaliser très rapidement grâce à l’intelligence artificielle, un essai sur n’importe quelle question d’histoire. Le fonctionnement est des plus simples et l’application propose une sortie dans plusieurs langues dont le français. Nous l’avons testé sur des sujets d’histoire précis, du type de ceux que l’on peut donner en exposé ou dossier. Le point fort est dans le questionnement du sujet. HistoryGPT propose des questions précises qui font le tour du sujet. On peut choisir d’approfondir chaque point ou de l’illustrer d’un exemple , mais on perd alors le texte en français. Mais HistoryGPT a aussi ses limites. S’il a quelques trouvailles, il n’hésite pas à inventer des faits voire à tomber totalement dans le hors sujet. Il a beaucoup de mal à quitter les généralités pour proposer une étude argumentée du sujet.

