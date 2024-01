Claire Tastet : Un jeu de l’oie numérique et poétique

Professeure de français au lycée Jacques Vaucanson à Tours, Claire Tastet a réalisé un jeu de l’oie numérique pour inviter ses élèves à travailler la poésie par la créativité et ainsi la leur rendre plus proche, même à distance. Quelques propositions de productions au fil du parcours et des cases : des haïkus, un blason inspiré d’une photo prise par un camarade de la classe, un rondeau à la manière de Christine de Pisan, une illustration d’extraits de La Chanson de Roland ou d’un poème de Thibaut de Champagne, une adaptation BD d’un poème de Louise Labé, un enregistrement audio d’un poème vu en cours. Et une mystérieuse case « danger » … Inspirant.

En ligne :

https://view.genial.ly/5ef0752a0c3e1d0d0c94c1c5/game-semaine-15-le-jeu-de-loie-de-la-poesie-copie

Claire Tastet dans Le Café pédagogique :

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/05/18052020Article637253884019096430.aspx