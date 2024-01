Interpréter : faire un détour par la peinture ?

« – Les émotions du texte moi je les sens pas – Et sur le tableau, ça vous fait davantage quelque chose ? – Ben oui parce que sur les tableaux y a des couleurs… on voit quelqu’un de mort, bien sûr que ça va nous faire quelque chose ». Sur le site lettres de l’académie de Paris, Claire Raimbaud, professeure de lettres au collège Jean Moulin, rend compte d’une conférence de Marie-Sylvie Claude qui propose de s’appuyer sur un détour par la peinture pour favoriser l’engagement subjectif et travailler les compétences de l’élève en matière d’interprétation. « L’enjeu serait alors de ne plus donner l’image d’une littérature comme support scolaire, mais bien comme un art accessible à tous ».

Sur le site Lettres de l’académie de Paris