CEE : bilan des évaluation des écoles et établissements

Le Conseil d’évaluation de l’école (CEE) publie le bilan national de campagne d’évaluation des écoles et des établissements. Lancés il y a trois ans, ces évaluations ont pour objectif « d’améliorer le service rendu à nos élèves grâce à une culture commune et à des objectifs partagés, reposant sur une analyse construite » et « la pleine intégration de l’évaluation des établissements dans le fonctionnement du système éducatif ». Le CEE, et donc l’institution, attend donc des équipes – lors des phases d’auto-évaluation, et des évaluateurs externes, la production d’indicateurs d’efficacité du système et de sa « rentabilité ».

À la rentrée 2023, quelque 48 % des établissements publics et privés sous contrat ont déjà été évalués. Les collèges et lycées commencé ces évaluations en 2021-2022. Les objectifs quantitatifs sont l’évaluation de 20% des établissements par an et une périodicité de tous les 5 ans.

Dans le second degré, qui n’en était qu’à sa deuxième année d’entrée dans le dispositifs, ce sont quelques 6 400 écoles qui ont été évaluées, 90% dans le cadre de regroupement d’écoles. « Pour assurer la dynamique et la soutenabilité de la démarche d’évaluation, des regroupements d’écoles sont proposés, ce qui permet notamment de porter un regard global sur plusieurs écoles à la fois : école d’un même secteur de collège par exemple, ou une école maternelle et l’école élémentaire », précise le CEE.

« La mise en place de l’auto-évaluation a systématiquement renforcé le collectif au sein de l’établissement, le partage d’un diagnostic et de pistes de travail ayant été mobilisateur pour les équipes » selon le conseil de l’évaluation de l’éducation. « L’évaluation externe constitue un prolongement et un enrichissement de la réflexion menée dans l’établissement. L’évaluation externe permet d’interroger les choix opérés au regard des besoins des élèves et des marges de manœuvre de l’établissement et de développer le regard réflexif des acteurs sur le fonctionnement de leur établissement ».

Dans le premier degré, le projet d’école doit en s’appuyer sur les orientations stratégiques des rapports d’évaluation.