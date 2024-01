Classes de découvertes en Occitanie : l’éducation au cœur de l’aventure

Les voyages scolaires sont des moments uniques dans la vie de vos élèves, où l’apprentissage s’étend au-delà des murs de la salle de classe, où l’acquisition de nouvelles connaissances se conjugue avec l’exploration, et où l’autonomie et la découverte deviennent des compagnons de voyage. L’Occitanie vous offre un terrain de jeu et d’apprentissage riche et diversifié qui vous permettra de trouver le séjour qui correspondra parfaitement à votre projet pédagogique.

Sortir des murs de la classe, une chance pour les élèves et l’enseignant

Aborder de nouveaux enseignements, changer le cadre éducatif des élèves, mettre en pratique des apprentissages vus en classes, permettre aux enfants de gagner en autonomie, les voyages scolaires sont bien plus que de simples escapades pédagogiques. Ils offrent aux élèves de précieuses opportunités d’apprentissage, de développement personnel et d’ouverture d’esprit.

Les classes de découvertes permettent de sortir du quotidien des cadres éducatifs et familiaux. Ils permettent aux élèves de découvrir de nouvelles cultures, d’explorer différents environnements naturels et de vivre des expériences inoubliables. Cela favorise l’acquisition de compétence et la curiosité intellectuelle.

Les voyages scolaires vous permettent aussi de mettre en pratique avec vos élèves, les apprentissages théoriques vus en classe. Que ce soit en sciences, en art, en langues vivantes ou en histoire les élèves ont l’occasion de concrétiser leurs connaissances grâce à des visites de sites, des expériences pratiques et des rencontres avec des animateurs spécialisés dans leur domaine.

L’Occitanie : des séjours scolaires pour tous les cycles

Entre activités de pleine nature, ouverture culturelle, découverte des trésors naturels et patrimoniaux ou sensibilisation à la citoyenneté, l’Occitanie brille par la diversité de son offre de classes de découvertes. À la mer, à la montagne, à la campagne ou même en ville, au printemps, en automne ou en hiver, quel que soit votre projet pédagogique, vous trouverez une expérience adaptée.

Un lieu d’apprentissage entre histoire et sciences de la vie Avec huit parcs naturels régionaux, deux parcs nationaux et un parc marin, l’Occitanie offre le cadre idéal pour des séjours scolaires enrichissants. Randonnées dans les Cévennes, observation de la faune et la flore sur le Larzac, les élèves peuvent questionner le monde du vivant en observant la biodiversité dans les réserves naturelles, en découvrant l’astronomie dans des observatoires ou en étudiant la géologie en explorant des grottes.

Les amoureux de la nature peuvent se régaler dans les montagnes des Pyrénées, avec des randonnées, de l’escalade et du canyoning. Le littoral méditerranéen offre des opportunités uniques pour étudier la biodiversité marine et les écosystèmes côtiers.

Le programme d’histoire et de géographie peut lui aussi être mis à l’honneur avec la visite de châteaux tel que celui de Montségur, de sites médiévaux comme Carcassonne et de musées tel que le Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse, permettant aux élèves de plonger dans l’histoire et le patrimoine de la région et d’apprendre à situer les différentes périodes de l’histoire.Les grandes villes comme Toulouse, Montpellier et Carcassonne offrent un aperçu de l’architecture, de l’art et de la gastronomie occitane.

Les classes de découvertes écocitoyenneté vous permettent de travailler la formation de la personne et du citoyen en faisant participer les élèves à des projets de préservations de la nature, de reforestation, contribuant ainsi à la protection de la planète.

L’Occitanie offre également des opportunités pour l’enseignement des langues vivantes, des arts, des activités de pleine nature et de bien d’autres thématiques en lien avec le socle commun de compétences et de culture.

Construits en coordination entre les enseignants, les sites d’accueils et les animateurs, les programmes des classes de découvertes en Occitanie sont systématiquement en cohérence avec les attendus des programmes d’enseignements. Tous les apprentissages fondamentaux des maternelles et des primaires peuvent être explorés lors de ces voyages. Grâce à l’écoute des opérateurs de séjours et des établissements qui les accueillent, vous aurez la possibilité de concevoir des programmes sur mesure correspondant à vos objectifs pédagogiques de classe.

Des tarifs de train à partir de 1€ pour les sorties et groupes scolaires d’Occitanie

Le budget transport est parfois un frein à l’organisation d’un voyage scolaire. Pour répondre à cette difficulté, la Région Occitanie propose un tarif groupe dédié aux sorties et voyages scolaires à partir d’1€ par personne en liO Train. Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le Centre de Relation Clients SNCF au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche & jours fériés de 13h00 à 20h00.

Un chargé de clientèle local SNCF Voyageurs assurera la gestion personnalisée de votre dossier.

Un espace web dédié pour simplifier l’organisation

Organiser un voyage scolaire peut être un défi pour les enseignants et les responsables d’écoles. Un outil dédié a été mis en ligne pour vous faciliter l’organisation de classes de découvertes en Occitanie : https://www.tourisme-occitanie.com/ou-dormir/sejours/sejours-juniors/classes-de-decouvertes/

Cet espace web est une ressource précieuse pour simplifier le processus d’organisation.

Il propose :

Un guide complet pour accompagner les enseignants pas à pas dans la planification de votre projet de classes de découvertes.

Les modalités pour bénéficier des trajets en train à 1€ pour vos voyages scolaires.

Des suggestions de séjours thématiques en lien avec les apprentissages des cycles scolaires 1, 2 et 3 sont aussi disponibles pour vous aider à concevoir un programme sur mesure.

Une carte de l’ensemble des hébergements labellisés par l’éducation nationale, garantissant ainsi la qualité et la sécurité des logements pour les élèves.

Les classes de découvertes en Occitanie offrent une magnifique odyssée éducative aux élèves. Leur diversité et leur facilité d’accès vous permettent d’organiser un séjour instructif et ludique ancré dans votre projet d’école.

Article publié dans le cadre d’un partenariat