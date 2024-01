EMI : Les nouveaux fronts de l’info

Pour favoriser l’Education aux Médias et à l’Information de la maternelle au lycée, la 35ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École se déroulera du 18 au 23 mars 2024. Comme l’an passé, la thématique est celle de « l’info sur tous les fronts », mais avec de nouvelles perspectives qu’explore le dossier pédagogique : les risques encourus par les journalistes, l’info face à l’intelligence artificielle, le nouveau front de l’actualité qu’est l’écologie. L’inscription (du 10 janvier au 10 février) permet de bénéficier d’une offre de journaux et de magazines sous la forme de colis-presse, d’accès gratuits à des médias numériques, de propositions de webinaires, d’interventions de professionnels de l’information en milieu scolaire…

Dossier pédagogique de l’édition 2024

Présentation et inscription sur le site du CLEMI