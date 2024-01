Taille des classes du premier degré

À la rentrée 2023, les classes de maternelle des écoles publiques accueillent en moyenne 21,7 élèves, et celles d’élémentaire (du CP au CM2) 21 élèves. Dans les écoles privées sous contrat, ces classes sont plus chargées, avec respectivement 24,9 et 24,4 élèves en moyenne.

Dans les écoles publiques, la baisse des effectifs par classe a été progressive entre 2013 et 2019 en maternelle, avant d’accélérer lors des quatre dernières rentrées. En élémentaire, cette diminution a été très rapide depuis 2017. « Cette diminution dans les écoles publiques s’explique principalement par les mesures successives de dédoublements de classes », explique le service statistique du ministère.

Si en 2015, la taille moyenne des classes de CP en REP+ était de 21,7 élèves, en 2023, elle est de 12,6 élèves. Le constat est similaire en REP et pour les classes de CE1. « Les classes de grande section de maternelle, si elles sont toujours plus remplies que celles de CP et de CE1, n’accueillent toutefois plus que 14,5 élèves en moyenne en REP+ à la rentrée 2023 contre 23,6 élèves en 2015 ».

La Depp relève que cette baisse des effectifs en éducation prioritaire n’impacte pas les autres niveaux, ni les écoles rurales, ni les écoles hors éducation prioritaire.

Dans le rural, ce sont le déclin démographique et la politique de non-fermeture des écoles qui expliquent la diminution de la taille des classes.