Relation écoles-familles

Sur le site du centre Alain Savary, une ressource, adressée aux formateurs mais également aux enseignant·es et aux partenaires de territoire, propose un regard approfondi et critique sur un dispositif d’aide aux parents autour des devoirs.

« Cette ressource présente un projet de développement des relations école-familles sur un territoire » est-il indiqué sur le site de l’Ifé. « Dans la partie “reportage”, elle décrit comment un collectif intermétiers et intercatégoriel s’est emparé de cette question, dans le cadre d’une démarche alliant un accompagnement formatif et la mise en place d’actions. Dans la partie “zoom”, elle propose une analyse outillée d’une situation de travail avec des parents autour de l’aide aux devoirs. Elle donne accès aux points de vue des professionnels et à des éclairages issus de la recherche. Vous pouvez accéder aux chapitres, en cliquant sur l’ infographie ci-dessous, ou bien sur les titres dans le sommaire ».

À découvrir ici