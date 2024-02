Le 45ème colloque national de l’Association Française des Acteurs de l’Education (AFAE) se déroulera les 22, 23 et 24 mars 2024 à Nantes sur le thème « École et intelligence artificielle : je t’aime, moi non plus ? » Avec des conférences de Colin de La Higuera, Agathe Cagé , Thomas Huchon, André Tricot, Daniel Andler. Et de nombreux ateliers : « L’intelligence artificielle : quelle formation pour les enseignants ? », « EMI et cybercitoyenneté : lutter contre haine en ligne et manipulation de l’information », « IA et sécurité des usages numériques », « L’IA et les cadres de l’Éducation nationale : les besoins en formation et en accompagnement professionnel », « IA et différenciation pédagogique : potentialités et limites », « Réseaux sociaux et vie scolaire », « Utiliser ChatGPT c’est tricher ? »…

