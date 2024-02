« Comment favoriser les apprentissages ? », c’est la question à laquelle tentent de répondre les contributeurs au dernier numéro de la revue A.N.A.E (Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant), dont Édouard Gentaz.

« Comment favoriser les apprentissages des enfants dès le plus jeune âge est un véritable défi pour les parents et les enseignants », écrit la revue A.N.A.E dans sa présentation du nouveau numéro de la revue. « Les recherches montrent qu’il existe une multitude de facteurs qui influencent significative- ment les apprentissages el la réussite scolaire. Déjà en 2017, Hattie a proposé un classe- ment de plus 258 facteurs appartenant à des sous-domaines : l’élève, la classe, l’école, la famille, les programmes, l’enseignant et les méthodes d’enseignement et d’apprentissages. Ces facteurs sont classés des plus positifs, comme « efficacité collective des enseignants », « le feedback de l’enseignant », « la formation des enseignants », « la métacognition », « les programmes de stimulation tactile », « les relations enseignants-élèves », « le statut socio-économique des parents » aux plus négatifs, comme « le manque de sommeil », « la télévision » ou encore « les punitions corporelles ».

La mise en évidence de plusieurs dizaines de facteurs qui contribuent significativement aux résultats scolaires montre que l’analogie défendant l’idée que l’apprentissage dépendrait de quatre piliers n’est pas pertinente et, peut-être, constitue un obstacle à une compréhension fine et complexe des apprentissages (Gentaz, 2022). En d’autres termes, Venise ne repose pas seulement sur 4 piliers mais plutôt sur des centaines de pilotis !

Différents facteurs sont abordés dans ce numéro à 8 articles à travers : disciplinaires (lecture, écriture, orthographe, mathématiques), transversaux (émotion, attention), pédagogiques (socioconstructiviste, explicite), méthodologiques (design participatif, recherche interventionnelle et/ou collaborative), et participants (jeunes enfants, élèves ordinaires, enfants déficients visuels) ».