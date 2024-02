Prépa seconde : Le ministère augmente le temps d’enseignement

Le Conseil supérieur de l’éducation étudie aujourd’hui l’arrêté définissant les enseignements dans les classes de prépa seconde. “Ces classes accueillent les élèves admis en 2de professionnelle ou générale mais recalés au brevet. Pour ces élèves faibles, on pouvait s’attendre à un enseignement renforcé. C’est le contraire“, écrivions-nous le 6 février. La première version du projet d’arrêté prévoyait au lieu de 26 heures d’enseignement hebdomadaire, comme en 3ème, ou 29 heures et demie comme en 2de générale, seulement 18 heures et demie d’enseignement et 8 heures et demie de “projet d’orientation et renforcement des compétences méthodologiques“ sans précision pour qui ferait ce “projet”. Encore ces horaires étaient annualisés et “indicatifs”. Il semble que notre article ait été lu. La nouvelle mouture du texte augmente l’horaire des enseignements à 20 heures en augmentant l’horaire de français, histoire-géo, maths et langues mais en diminuant celui des enseignements artistiques. Le “projet d’orientation et renforcement” disparait. Il est remplacé par des “enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours” dont l’horaire passe de 8.5h à 7h. Cet horaire n’est plus “indicatif”. Reste que ces élèves ont encore moins d’histoire-géo, de sciences (non différenciées dans le projet d’arrêté), d’enseignements artistiques et de langues vivantes que leurs camarades de 3ème. Mais on a bien compris qu’il ne s’agit pas de donner les clés du lycée à ces enfants là…

Collégiens : Moins de moyens pour plus d’inégalités