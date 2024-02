Une outil à destination des parents pour comprendre la réforme du collège

Comment expliquer aux parents l’impact de la réforme du collège ? Comment les sensibiliser aux risques des groupes de niveau ?

Un petit groupe d’enseignants du collège REP Louis Aragon de Villefontaine (Nord Isère) qui essaie au quotidien de trouver des solutions pour affronter réellement la difficulté scolaire, l’hétérogénéité des classes et faire progresser tous les élèves, propose un outil interactif de vulgarisation à l’attention des parents pour saisir les enjeux de la mise en place des groupes homogènes. « Nous sommes convaincus que la réforme des groupes de niveaux aura des conséquences négatives car elle est en contradiction avec nos expériences quotidiennes et les recherches pédagogiques récentes. Nous sommes surtout inquiets de créer de la stigmatisation des élèves les plus en difficultés , de créer de l’isolement chez les élèves. Chacun dans son parcours, son groupe en dehors du groupe classe, comme les lycéens l’expérimentent déjà et de créer de la solitude chez les enseignants de français et mathématiques, privés de l’équipe pédagogique autour d’une classe et des leviers qu’elle » expliquent-ils.

« Nous avons cherché comment communiquer nos questionnements et nos inquiétudes aux personnes hors éducation nationale et en particulier aux parents d’élèves qui peuvent spontanément se dire que les groupes de niveaux sont une bonne idée. De ce questionnement est née cette carte mentale interactive ».

Pour découvrir l’outil, c’est ici