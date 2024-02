Pour que vive le Libre éducatif

Après Lyon en 2022 et Rennes en 2023, la Journée du Libre Educatif 2024 déploiera sa 3ème édition le 29 mars 2024 à Créteil. Autour d’un bel enjeu : soutenir le développement des communs numériques dans l’éducation. Au programme, des thématiques de réflexion : IA, Open Source & éducation ; le numérique, solution ou problème face à l’urgence climatique ; les politiques publiques pour les communs numériques… Et aussi un foisonnement d’initiatives, de pratiques et d’outils à découvrir : la plate-forme collaborative d’apprentissage BIMer ; Panoramax, le géocommun des vues de terrain ; la nuit du Code, un marathon de programmation pour les élèves du CM1 au post-bac ; la communauté Capytale ; les IA génératives pour créer et modifier des RELs ; acculturer les élèves à l’Open Data avec Wikidata en classe ; cartes en ligne et balades pédagogiques avec uMap ; Vikidia et le projet Viki’acadEMI …

