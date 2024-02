Bouteilles radiophoniques à la mer

Au collège de l’Iroise à Brest, les élèves allophones du dispositif UPE2A ont réalisé une émission sur le thème « Une bouteille à la mer » proposé par le festival radio Longueur d’ondes. « Ce thème, explique Eléonore Baude, professeuse de français, prend tout son sens pour ces jeunes qui viennent d’ailleurs et sont en France depuis moins d’un an : des bouteilles qui voyagent, qui renferment des histoires, des secrets, des vœux, des espoirs pour ces élèves qui tanguent d’une langue à l’autre et s’arriment peu à peu à la langue française. » Ces bouteilles à la mer sont arrivées sur d’autres rivages : participants et participantes des ateliers « Lirécrire et numérique » d’ATD Quart Monde écouté l’émission des élèves de l’Iroise et rédigé à leur tour leurs messages, suscitant de belles interactions par-delà les frontières, les murs et les âges.

