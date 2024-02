César pédagogique : avant et après le film

Quel travail mener avec les élèves avant et après la vision d’un film ? Professeur de français au collège Antoine Coysevox à Paris, Antoine Marteil en partage un exemple, transférable, autour des « Quatre cents coups » de François Truffaut. En amont, la séance de préparation veut faciliter l’entrée des élèves dans le film, favoriser leur curiosité et leur adhésion : un travail collectif est mené autour d’affiches, puis les élèves en groupes élaborent un scénario à partir de 9 images du film mises en page dans un ordre aléatoire. En aval, il s’agit « d’exercer la mémoire du film chez les élèves, de faire émerger certains malentendus de compréhension ou méprises interprétatives, et d’expliciter des éléments restés implicites » : chacun.e reçoit un pictogramme, lui donne un titre et le situe dans le film (début ? milieu ? fin ?) ; les élèves se déplacent pour reconstituer l’ordre du film et justifient oralement leurs choix ; le travail se poursuit par une réflexion sur le moment où la vie de l’enfant bascule vers le tragique et par une analyse de la séquence de clôture (une fin heureuse ou malheureuse ?).

Sur le site Lettres de l’académie de Paris